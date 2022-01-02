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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2023 12:59

  ksu написав:у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?


а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость

больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2023 16:05

  cohan написав:
  ksu написав:у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?


а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость

больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
мене також влаштовує що на час ВА доступ є
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 тра, 2023 01:40

  sens написав:
  AVolkov написав:
  ksu написав:Minnie Mouse орієнтуюся за розташуванням і близькістю відділення до будинку насамперед, але хотілося б дізнатися що і як відбувається конкретно з досвіду в КІБ

Досвід є - виділяють комірку, дають можливість комфортно розібратися зі своїми справами і не турбують. Це не коштує так вже й багато грошей і вартість залежить від терміну оренди сейфа. У мене щось наче до 10 гривень на день. Я зрозумів які у вас критерії, гадаю, якщо знаєш вже банк якийсь час і стосунки складаються, то можеш і зберігати тут що-небудь цінне, це точно краще ніж удома
так ,у мене 9 грн , розмір на одну довіреність та пару пачок грошей.

дякую всім за відповіді, трохи розібралася
ksu
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:51

  sens написав:
  cohan написав:
  ksu написав:у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?


а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость

больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
мене також влаштовує що на час ВА доступ є

То есть доступ есть когда? Тут не очень понял
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:57

  Nikstep[quote="5576796:cohan написав:
  ksu написав:у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?


а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость

больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
мене також влаштовує що на час ВА доступ є[/quote]
То есть доступ есть когда? Тут не очень понял[/quote]
Завжди
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 23:15

  cohan написав:
  ksu написав:у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?


а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость

больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево

цікавило саме по КІБ що і як, але за те, що дали інформацію по інших банках — теж дяка
ksu
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:38

  ksu написав:
  cohan написав:
  ksu написав:у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?


а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость

больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево

цікавило саме по КІБ що і як, але за те, що дали інформацію по інших банках — теж дяка

Так и что - открыли по итогу?
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 20:53

Nikstep
так, відкрила:
- спілкування й укладення договору пройшли комфортно
- не як в американських фільмах що проходиш через метр сталі, глибоко під землею, пости охорони й численні решітки, але певна захищеність цінностей присутня
- ящик невеликого розміру, але під мої потреби цілком достатньо
- виділили необхідний час
ksu
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 21:08

  ksu написав:Nikstep
так, відкрила:
- спілкування й укладення договору пройшли комфортно
- не як в американських фільмах що проходиш через метр сталі, глибоко під землею, пости охорони й численні решітки, але певна захищеність цінностей присутня
- ящик невеликого розміру, але під мої потреби цілком достатньо
- виділили необхідний час

Прайс какой?
Nikstep
 
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