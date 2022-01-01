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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:54

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Підводні камені є якісь?)
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:51

  Pavlenko Borys написав:Підводні камені є якісь?)

мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.
ksu
 
Повідомлень: 20
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:51

  ksu написав:
  Pavlenko Borys написав:Підводні камені є якісь?)

мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.

А щоб набрали з банку? таке ніяк?)
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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