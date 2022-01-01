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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:54
Підводні камені є якісь?)
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Pavlenko Borys
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Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:51
Pavlenko Borys написав:
Підводні камені є якісь?)
мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.
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ksu
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Додано: Суб 24 чер, 2023 20:51
ksu написав: Pavlenko Borys написав:
Підводні камені є якісь?)
мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.
А щоб набрали з банку? таке ніяк?)
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Pavlenko Borys
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Додано: Суб 24 чер, 2023 22:17
Pavlenko Borys написав: ksu написав: Pavlenko Borys написав:
Підводні камені є якісь?)
мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.
А щоб набрали з банку? таке ніяк?)
я злегка напружилася була...думаю, ну можна ж провтикати в усьому ось цьому в нашому житті, навіть якщо нагадування поставити. але що важливо під час воєнного часу такого НЕ роблять, цінності з сейфу без мене ніхто не вилучить)
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ksu
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