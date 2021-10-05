RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:54

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Підводні камені є якісь?)
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:51

  Pavlenko Borys написав:Підводні камені є якісь?)

мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.
ksu
 
Повідомлень: 21
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 20:51

  ksu написав:
  Pavlenko Borys написав:Підводні камені є якісь?)

мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.

А щоб набрали з банку? таке ніяк?)
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 22:17

  Pavlenko Borys написав:
  ksu написав:
  Pavlenko Borys написав:Підводні камені є якісь?)

мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.

А щоб набрали з банку? таке ніяк?)

я злегка напружилася була...думаю, ну можна ж провтикати в усьому ось цьому в нашому житті, навіть якщо нагадування поставити. але що важливо під час воєнного часу такого НЕ роблять, цінності з сейфу без мене ніхто не вилучить)
ksu
 
Повідомлень: 21
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:21

Re: Комерційний Індустріальний Банк

А когда произошел подъем бонусного процента до 2 на депо в гривне? Я что-то пропустил?
Nikstep
 
Повідомлень: 18
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:57

[quote="5603645:Nikstep"]А когда произошел подъем бонусного процента до 2 на депо в гривне? Я что-то пропустил?[/quote]
Вы о скретч картах 0.5-2%？Года 2. Если вытянете 2%-отпишитесь.）
THB
 
Повідомлень: 891
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37

  Nikstep написав:А когда произошел подъем бонусного процента до 2 на депо в гривне? Я что-то пропустил?


Схоже що в липні, але це не точно
AVolkov
 
Повідомлень: 18
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:53

Re: Комерційний Індустріальний Банк

это в любом случае на все новые депозиты при заключении нового договора через розыгрыш, будет от 0,5 до 2% сверху, как повезет (к старому % не добавится - на всякий случай пишу)
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 20
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:11

  Minnie Mouse написав:это в любом случае на все новые депозиты при заключении нового договора через розыгрыш, будет от 0,5 до 2% сверху, как повезет (к старому % не добавится - на всякий случай пишу)

Это понимаю 😉
Nikstep
 
Повідомлень: 18
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 12:51

Re: Комерційний Індустріальний Банк

щоб хоч щось і хоч якось доведеться класти гроші не менше ніж на рік, тож вийде 18,75 і більше, якщо сильно пощастить - то до 20,25 і це ж без податків
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Minnie Mouse і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 46, 47, 48
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
476 291364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лип, 2023 09:15
посетитель
Банк Власний Рахунок 1 ... 120, 121, 122
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1218 889189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лип, 2023 20:30
Citizen_D
А-Банк 1 ... 125, 126, 127
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1269 850312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лип, 2023 19:42
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.