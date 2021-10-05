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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:54
Re: Комерційний Індустріальний Банк
Підводні камені є якісь?)
Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:51
мабут, ні. я б це "підводним каменем" не назвала, менеджерка проговорила під час укладення договору, що треба пам'ятати, коли уклали, і якщо що, то: подавати заявку на подовження. бо якщо взагалі зникнеш на термін понад місяць, то банк має право навіть розкрити комірку.
Додано: Суб 24 чер, 2023 20:51
А щоб набрали з банку? таке ніяк?)
Додано: Суб 24 чер, 2023 22:17
я злегка напружилася була...думаю, ну можна ж провтикати в усьому ось цьому в нашому житті, навіть якщо нагадування поставити. але що важливо під час воєнного часу такого НЕ роблять, цінності з сейфу без мене ніхто не вилучить)
Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:21
Re: Комерційний Індустріальний Банк
А когда произошел подъем бонусного процента до 2 на депо в гривне? Я что-то пропустил?
Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:57
[quote="5603645:Nikstep"]А когда произошел подъем бонусного процента до 2 на депо в гривне? Я что-то пропустил?[/quote]
Вы о скретч картах 0.5-2%？Года 2. Если вытянете 2%-отпишитесь.）
Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:37
Додано: П'ят 28 лип, 2023 14:53
Re: Комерційний Індустріальний Банк
это в любом случае на все новые депозиты при заключении нового договора через розыгрыш, будет от 0,5 до 2% сверху, как повезет (к старому % не добавится - на всякий случай пишу)
Додано: Суб 29 лип, 2023 12:11
Додано: Суб 29 лип, 2023 12:51
Re: Комерційний Індустріальний Банк
щоб хоч щось і хоч якось доведеться класти гроші не менше ніж на рік, тож вийде 18,75 і більше, якщо сильно пощастить - то до 20,25 і це ж без податків
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