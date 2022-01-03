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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:43

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Там если поиграть со сроками и условиями выплаты то можно даже выше, только если вытянешь ту самую карточку, а это не факт
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 20
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:12

мне повезло!

THB 2%
Marica
 
Повідомлень: 170
З нами з: 06.08.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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