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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 лип, 2023 13:43
Там если поиграть со сроками и условиями выплаты то можно даже выше, только если вытянешь ту самую карточку, а это не факт
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Minnie Mouse
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:12
THB 2%
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Marica
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Додано: Сер 02 сер, 2023 10:02
Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?
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логан1919
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Додано: Сер 02 сер, 2023 10:51
логан1919 написав:
Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?
не, только налик
может через кредитку, если есть, но по моему и там выход не получится
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cohan
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Додано: Сер 02 сер, 2023 13:18
cohan написав: логан1919 написав:
Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?
не, только налик
может через кредитку, если есть, но по моему и там выход не получится
вроде можно до сентября потерпеть, а потом п2п
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uaprofi
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:27
THB написав: Nikstep написав:
А когда произошел подъем бонусного процента до 2 на депо в гривне? Я что-то пропустил?
Вы о скретч картах 0.5-2%？Года 2. Если вытянете 2%-отпишитесь.）
Да, о них, они да, были, но процент был меньше 2-х
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Nikstep
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Додано: Суб 12 сер, 2023 21:49
Marica написав:THB
2%
ого, це реально пощастило
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Додано: Суб 12 сер, 2023 23:38
cohan написав: логан1919 написав:
Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?
не, только налик
может через кредитку, если есть, но по моему и там выход не получится
Заінтригували, подивився умови - з депозиту на картку буде 1% + 5 грн, але чомусь окремим рядком йде Moneysend та Visa direct за 10 грн. Тре саппорт запитати
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AVolkov
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