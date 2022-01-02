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Комерційний
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 13:43

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Там если поиграть со сроками и условиями выплаты то можно даже выше, только если вытянешь ту самую карточку, а это не факт
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 20
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:12

мне повезло!

THB 2%
Marica
 
Повідомлень: 170
З нами з: 06.08.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 10:02

...

Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?
логан1919
 
Повідомлень: 369
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 10:51

  логан1919 написав:Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?


не, только налик
может через кредитку, если есть, но по моему и там выход не получится
cohan
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Повідомлень: 5894
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 13:18

  cohan написав:
  логан1919 написав:Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?


не, только налик
может через кредитку, если есть, но по моему и там выход не получится


вроде можно до сентября потерпеть, а потом п2п
uaprofi
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Повідомлень: 5526
З нами з: 21.04.11
Подякував: 825 раз.
Подякували: 654 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:27

  THB написав:
  Nikstep написав:А когда произошел подъем бонусного процента до 2 на депо в гривне? Я что-то пропустил?

Вы о скретч картах 0.5-2%？Года 2. Если вытянете 2%-отпишитесь.）

Да, о них, они да, были, но процент был меньше 2-х
Nikstep
 
Повідомлень: 19
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 21:49

  Marica написав:THB 2%

ого, це реально пощастило
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 16
З нами з: 08.12.22
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 23:38

  cohan написав:
  логан1919 написав:Подскажите есть варианты перебросить с депозитной карточки без комиса?


не, только налик
может через кредитку, если есть, но по моему и там выход не получится

Заінтригували, подивився умови - з депозиту на картку буде 1% + 5 грн, але чомусь окремим рядком йде Moneysend та Visa direct за 10 грн. Тре саппорт запитати
AVolkov
 
Повідомлень: 19
З нами з: 25.01.23
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Подякували: 1 раз.
 
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