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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 08:11
Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"
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