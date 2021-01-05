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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 08:11
Re: Комерційний Індустріальний Банк
Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:17
НЕМА ЛАВЕ - НЕМА КОХАННЯ
вроде все красиво...отменили комис за р2р
на деле
через приложение киба конский комис САМОГО приложения
для того что бы стянуть бесплатно картой др.банка необходимо подкл. смс инфо а это су...дарь 10гр месяц.
имхо - что бы найти упавшую копейку в темной комнате надо поджечь гривну
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