Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 вер, 2023 08:11
Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"
1finanсier
Повідомлень: 635
З нами з: 02.09.19
Подякував: 233 раз.
Подякували: 49 раз.
Профіль
Додано: Нед 03 вер, 2023 09:17
1finanсier написав:
Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"
вроде все красиво...отменили комис за р2р
на деле
через приложение киба конский комис САМОГО приложения
для того что бы стянуть бесплатно картой др.банка необходимо подкл. смс инфо а это су...дарь
10гр месяц.
имхо - что бы найти упавшую копейку в темной комнате надо поджечь гривну
хуторянка
Повідомлень: 2867
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 вер, 2023 01:26
В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Alexey_k9
Повідомлень: 236
З нами з: 06.08.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:50
Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?
GALeon
Повідомлень: 1178
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:51
GALeon написав: Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?
не, эти только принудительно, +- плывет
cohan
Повідомлень: 6065
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 488 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 18:20
хуторянка написав: 1finanсier написав:
Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"
вроде все красиво...отменили комис за р2р
на деле
через приложение киба конский комис САМОГО приложения
для того что бы стянуть бесплатно картой др.банка необходимо подкл. смс инфо а это су...дарь
10гр месяц.
имхо - что бы найти упавшую копейку в темной комнате надо поджечь гривну
Манисендом десять гривен кто-то выше писал
Nikstep
Повідомлень: 21
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 20:43
Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
AVolkov
Повідомлень: 20
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 22:54
GALeon написав: Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?
це так не працює, проблеми накопичуються поступово, падають показники/рейтинги та інше
Pavlenko Borys
Повідомлень: 17
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 вер, 2023 23:09
Pavlenko Borys написав: GALeon написав: Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?
це так не працює, проблеми накопичуються поступово, падають показники/рейтинги та інше
Кстати о рейтингах - цифры интересно вообще посмотреть (понятно что статью заказали в Кибе)
https://focus.ua/ukraine/590266-cominba ... o-kapitala
Nikstep
Повідомлень: 21
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
kostya77
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
811
501933
Чет 14 вер, 2023 23:28 melkh
1305
905696
645
315999
Чет 14 вер, 2023 18:10 nord