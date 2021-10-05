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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 08:11

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:17

НЕМА ЛАВЕ - НЕМА КОХАННЯ

  1finanсier написав:Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"

вроде все красиво...отменили комис за р2р
на деле
через приложение киба конский комис САМОГО приложения :mrgreen:
для того что бы стянуть бесплатно картой др.банка необходимо подкл. смс инфо а это су...дарь :oops: 10гр месяц.
имхо - что бы найти упавшую копейку в темной комнате надо поджечь гривну :(
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 01:26

Re: Комерційний Індустріальний Банк

В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 08:50

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:51

  GALeon написав:
Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?


не, эти только принудительно, +- плывет
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:20

  хуторянка написав:
  1finanсier написав:Хто вже пробував після 1го вересня стягувати іншим банком з депозитної ? В мене щось пише "операція не успішна"

вроде все красиво...отменили комис за р2р
на деле
через приложение киба конский комис САМОГО приложения :mrgreen:
для того что бы стянуть бесплатно картой др.банка необходимо подкл. смс инфо а это су...дарь :oops: 10гр месяц.
имхо - что бы найти упавшую копейку в темной комнате надо поджечь гривну :(

Манисендом десять гривен кто-то выше писал
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:43

Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 22:54

  GALeon написав:
Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?

це так не працює, проблеми накопичуються поступово, падають показники/рейтинги та інше
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:09

  Pavlenko Borys написав:
  GALeon написав:
Alexey_k9 написав:В когось є інсайди? Як ситуація в банку?
Наступний на вихід?

це так не працює, проблеми накопичуються поступово, падають показники/рейтинги та інше

Кстати о рейтингах - цифры интересно вообще посмотреть (понятно что статью заказали в Кибе) https://focus.ua/ukraine/590266-cominba ... o-kapitala
Nikstep
 
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