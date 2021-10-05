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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:37

  AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення

хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 23
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:43

  Minnie Mouse написав:
  AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення

хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате

в лесу нет банкоматов (
J
 
Повідомлень: 5989
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 314 раз.
 
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  #<1 ... 14151617
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