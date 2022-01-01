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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:37
AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:43
Minnie Mouse написав: AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате
в лесу нет банкоматов (
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:57
Minnie Mouse написав: AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате
10 гривень це пшик, дрібниця, можна і витратити щоб удома поводити пальчиком і закрити справу
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