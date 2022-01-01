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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:37

  AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення

хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 24
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 14:43

  Minnie Mouse написав:
  AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення

хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате

в лесу нет банкоматов (
J
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 314 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:57

  Minnie Mouse написав:
  AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення

хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате

10 гривень це пшик, дрібниця, можна і витратити щоб удома поводити пальчиком і закрити справу
ksu
 
Повідомлень: 22
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 19:39

  Minnie Mouse написав:
  AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення

хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате

У тому то й річ, щоб нікуди не їздити і не витрачати час. Час - це гроші
AVolkov
 
Повідомлень: 21
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 19:50

  AVolkov написав:
  Minnie Mouse написав:
  AVolkov написав:Nikstep
Я писав, але не перевіряв - знайшов це на сайті в умовах за депозитними, теж саме якщо visa direct
Зображення

хоспаде, да по старинке снимаешь когда пара минут есть в любом свободном банкомате

У тому то й річ, щоб нікуди не їздити і не витрачати час. Час - це гроші

Как мед, так и ложкой 😅
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 24
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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