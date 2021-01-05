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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 жов, 2023 23:02
В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
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riwalir
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Додано: Чет 26 жов, 2023 23:56
riwalir написав:
В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
доведеться
полчаса , потом счет назад могут вернуть, хз с какой стороны это делают, но вот так
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cohan
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Додано: Чет 09 лис, 2023 22:50
riwalir написав:
В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
тут без дзвінка на саппорт не розібратися, хоча тема цікава. розкажіть потім як пройшло
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ksu
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Додано: Чет 09 лис, 2023 23:09
riwalir написав:
В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
да я так снимал доллары. Если депо упадёт на карту, даже к менеджеру не надо, сразу в кассу.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:14
В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає
.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.
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myko
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Додано: Чет 30 лис, 2023 22:56
vitaliiangel написав: riwalir написав:
В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
да я так снимал доллары. Если депо упадёт на карту, даже к менеджеру не надо, сразу в кассу.
о ) дякую!
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ksu
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Додано: Чет 30 лис, 2023 23:00
myko написав:
В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає
.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.
Система бы легла везде и сразу, не видел и не слышал ничего за такой сбой, кипиш бы был по всем городам и отделениям
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Nikstep
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Додано: Чет 30 лис, 2023 23:17
Nikstep написав: myko написав:
В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає
.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.
Система бы легла везде и сразу, не видел и не слышал ничего за такой сбой, кипиш бы был по всем городам и отделениям
це могли бути проблеми з провайдером, наприклад, із мережевим обладнанням, і тоді б проблема була на рівні одного відділення
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Pavlenko Borys
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Додано: Чет 30 лис, 2023 23:20
Pavlenko Borys написав: Nikstep написав: myko написав:
В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає
.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.
Система бы легла везде и сразу, не видел и не слышал ничего за такой сбой, кипиш бы был по всем городам и отделениям
це могли бути проблеми з провайдером, наприклад, із мережевим обладнанням, і тоді б проблема була на рівні одного відділення
Теоретично: навіть кількох відділень в одному місті, якщо все на одному провайдері і все у нього зовсім погано 🙂 Якщо хочете докопатися до суті то шукайте новини з техпроблем провайдерів Львова за той день
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AVolkov
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Додано: Чет 30 лис, 2023 23:26
AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?
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Nikstep
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