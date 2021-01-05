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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021>

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Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 23:02

В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
riwalir
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2023 23:56

  riwalir написав:В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?


доведеться
полчаса , потом счет назад могут вернуть, хз с какой стороны это делают, но вот так
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 22:50

  riwalir написав:В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?

тут без дзвінка на саппорт не розібратися, хоча тема цікава. розкажіть потім як пройшло
ksu
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 23:09

  riwalir написав:В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
да я так снимал доллары. Если депо упадёт на карту, даже к менеджеру не надо, сразу в кассу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:14

Re: Комерційний Індустріальний Банк

В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає :(.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.
myko
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:56

  vitaliiangel написав:
  riwalir написав:В цьому банку є прив'язка до відділення? Зможу одразу зняти в іншому місті валютний депозит, який впаде на поточний рахунок? Чи доведеться перебранчування та інші танці з бубном виконувати?
да я так снимал доллары. Если депо упадёт на карту, даже к менеджеру не надо, сразу в кассу.

о ) дякую!
ksu
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:00

  myko написав:В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає :(.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.

Система бы легла везде и сразу, не видел и не слышал ничего за такой сбой, кипиш бы был по всем городам и отделениям
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:17

  Nikstep написав:
  myko написав:В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає :(.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.

Система бы легла везде и сразу, не видел и не слышал ничего за такой сбой, кипиш бы был по всем городам и отделениям

це могли бути проблеми з провайдером, наприклад, із мережевим обладнанням, і тоді б проблема була на рівні одного відділення
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:20

  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:
  myko написав:В цьому банку, в них "як не срачка - то пердячка": то програма не працює, то карт немає :(.
Чотири відвідування відділення + один дзвінок до менеджера.
Львів, відділення на Огієнка.

Система бы легла везде и сразу, не видел и не слышал ничего за такой сбой, кипиш бы был по всем городам и отделениям

це могли бути проблеми з провайдером, наприклад, із мережевим обладнанням, і тоді б проблема була на рівні одного відділення

Теоретично: навіть кількох відділень в одному місті, якщо все на одному провайдері і все у нього зовсім погано 🙂 Якщо хочете докопатися до суті то шукайте новини з техпроблем провайдерів Львова за той день
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:26

AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?
Nikstep
 
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