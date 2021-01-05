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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:18
Nikstep написав:AVolkov
Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?
це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:41
Pavlenko Borys написав: Nikstep написав:AVolkov
Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?
це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте
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