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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:18

  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 22
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:41

  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це

Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 30
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 02:20

  Minnie Mouse написав:
  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це

Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте

Tоді на такий банк ставлять і GPON 🙂
AVolkov
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.01.23
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  #<1 ... 18192021
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