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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

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Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:18

  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 23
З нами з: 08.12.22
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:41

  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це

Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 31
З нами з: 30.01.23
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 02:20

  Minnie Mouse написав:
  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це

Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте

Tоді на такий банк ставлять і GPON 🙂
AVolkov
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.01.23
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:11

AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 23
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:20

  Pavlenko Borys написав:AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)

і в нинішніх реаліях таке траплятиметься інколи, на жаль. у мене між іншим картка зникала і довелося отримати нову. ну як зникала - вкрали разом із гаманцем і ще 3 картками інших банків
ksu
 
Повідомлень: 27
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:41

  ksu написав:
  Pavlenko Borys написав:AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)

і в нинішніх реаліях таке траплятиметься інколи, на жаль. у мене між іншим картка зникала і довелося отримати нову. ну як зникала - вкрали разом із гаманцем і ще 3 картками інших банків

Представляю себе эти нервы, мои соболезнования 😔
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 31
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:10

Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?

Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?
candidat
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:07

  candidat написав:Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?

Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?


можно позвонить
за p2p не скажу, были изменения к лучшему, но тут все равно комис понатыкано везде
cohan
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Повідомлень: 6380
З нами з: 27.09.19
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  #<1 ... 18192021
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