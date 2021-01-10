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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:18
Nikstep написав:AVolkov
Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?
це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
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Pavlenko Borys
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:41
Pavlenko Borys написав: Nikstep написав:AVolkov
Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?
це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте
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Minnie Mouse
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 02:20
Minnie Mouse написав: Pavlenko Borys написав: Nikstep написав:AVolkov
Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?
це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте
Tоді на такий банк ставлять і GPON 🙂
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AVolkov
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:11
AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)
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Pavlenko Borys
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:20
Pavlenko Borys написав:AVolkov
у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)
і в нинішніх реаліях таке траплятиметься інколи, на жаль. у мене між іншим картка зникала і довелося отримати нову. ну як зникала - вкрали разом із гаманцем і ще 3 картками інших банків
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ksu
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:41
ksu написав: Pavlenko Borys написав:AVolkov
у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)
і в нинішніх реаліях таке траплятиметься інколи, на жаль. у мене між іншим картка зникала і довелося отримати нову. ну як зникала - вкрали разом із гаманцем і ще 3 картками інших банків
Представляю себе эти нервы, мои соболезнования 😔
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Minnie Mouse
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:10
Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?
Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?
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candidat
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:07
candidat написав:
Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?
Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?
можно позвонить
за p2p не скажу, были изменения к лучшему, но тут все равно комис понатыкано везде
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cohan
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