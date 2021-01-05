RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:18

  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 23
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:41

  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це

Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 32
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 02:20

  Minnie Mouse написав:
  Pavlenko Borys написав:
  Nikstep написав:AVolkov Кого сейчас удивишь пропажей интернета или электричества, прошлую зиму ж помните?

це навряд чи проблема з вимкненням світла на рівні банку, бо більша частина відділень КІБ із безперебійниками (чи генераторами?) вони писали про це

Это львовское отделение есть в списке которые будут работать при блекауте, список этот есть у них на сайте

Tоді на такий банк ставлять і GPON 🙂
AVolkov
 
Повідомлень: 25
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:11

AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 23
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:20

  Pavlenko Borys написав:AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)

і в нинішніх реаліях таке траплятиметься інколи, на жаль. у мене між іншим картка зникала і довелося отримати нову. ну як зникала - вкрали разом із гаманцем і ще 3 картками інших банків
ksu
 
Повідомлень: 30
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:41

  ksu написав:
  Pavlenko Borys написав:AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)

і в нинішніх реаліях таке траплятиметься інколи, на жаль. у мене між іншим картка зникала і довелося отримати нову. ну як зникала - вкрали разом із гаманцем і ще 3 картками інших банків

Представляю себе эти нервы, мои соболезнования 😔
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 32
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:10

Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?

Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?
candidat
 
Повідомлень: 1219
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:07

  candidat написав:Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?

Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?


можно позвонить
за p2p не скажу, были изменения к лучшему, но тут все равно комис понатыкано везде
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6388
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:48

  Minnie Mouse написав:
  ksu написав:
  Pavlenko Borys написав:AVolkov у мене gpon вдома і навіть це не ідеальне рішення, якщо буде якась поломка на рівні вузла і вище то зв'язок буде відсутній. Просто в тебе більше часу, коли вирубали світло - годин 12 поки їхній розгалужувач на павербанку тримається, мені так пояснили. Тож як головний Шерлок Холмс сьогодні резюмую, що проблема була у провайдера до них і питання)

і в нинішніх реаліях таке траплятиметься інколи, на жаль. у мене між іншим картка зникала і довелося отримати нову. ну як зникала - вкрали разом із гаманцем і ще 3 картками інших банків

Представляю себе эти нервы, мои соболезнования 😔

дяка, так неабияк понервувала... але в іншому без критичних наслідків: гаманець, кілька купюр і монет + витрачений час на відновлення карт
ksu
 
Повідомлень: 30
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:56

ksu Это же физически пришлось по отделениям мотаться
Nikstep
 
Повідомлень: 26
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 95, 96, 97
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
969 364224
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 гру, 2023 17:29
l_e_x
Кредитвест Банк 1 ... 7, 8, 9
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
87 27089
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 гру, 2023 13:33
cohan
Правекс банк 1 ... 24, 25, 26
stuermer01 » Нед 10 січ, 2021 14:48
250 29964
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 23:09
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.