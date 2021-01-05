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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:10

  Nikstep написав:ksu Это же физически пришлось по отделениям мотаться

звісно, ну час було витрачено здебільшого в приваті, де, звісно ж, була черга і в акорді, куди не могла додзвонитися спершу і вже серйозно почала переживати, а потім ще й у відділенні фігня всіляка + потрапила на стажера
ksu
 
Повідомлень: 30
З нами з: 31.01.23
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:50

  ksu написав:
  Nikstep написав:ksu Это же физически пришлось по отделениям мотаться

звісно, ну час було витрачено здебільшого в приваті, де, звісно ж, була черга і в акорді, куди не могла додзвонитися спершу і вже серйозно почала переживати, а потім ще й у відділенні фігня всіляка + потрапила на стажера

А тут шо
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 32
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:55

  Minnie Mouse написав:
  ksu написав:
  Nikstep написав:ksu Это же физически пришлось по отделениям мотаться

звісно, ну час було витрачено здебільшого в приваті, де, звісно ж, була черга і в акорді, куди не могла додзвонитися спершу і вже серйозно почала переживати, а потім ще й у відділенні фігня всіляка + потрапила на стажера

А тут шо

а тут у моєму відділенні хвилин 10, за відчуттями, з менеджером, дістали нову картку + формальності, ну все стандартно. в кіб у перший і пішла тому що знала що натовпу не буде найімовірніше
ksu
 
Повідомлень: 30
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 19202122
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