|
|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:10
Nikstep написав:ksu
Это же физически пришлось по отделениям мотаться
звісно, ну час було витрачено здебільшого в приваті, де, звісно ж, була черга і в акорді, куди не могла додзвонитися спершу і вже серйозно почала переживати, а потім ще й у відділенні фігня всіляка + потрапила на стажера
-
ksu
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 31.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:50
ksu написав: Nikstep написав:ksu
Это же физически пришлось по отделениям мотаться
звісно, ну час було витрачено здебільшого в приваті, де, звісно ж, була черга і в акорді, куди не могла додзвонитися спершу і вже серйозно почала переживати, а потім ще й у відділенні фігня всіляка + потрапила на стажера
А тут шо
-
Minnie Mouse
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 30.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:55
Minnie Mouse написав: ksu написав: Nikstep написав:ksu
Это же физически пришлось по отделениям мотаться
звісно, ну час було витрачено здебільшого в приваті, де, звісно ж, була черга і в акорді, куди не могла додзвонитися спершу і вже серйозно почала переживати, а потім ще й у відділенні фігня всіляка + потрапила на стажера
А тут шо
а тут у моєму відділенні хвилин 10, за відчуттями, з менеджером, дістали нову картку + формальності, ну все стандартно. в кіб у перший і пішла тому що знала що натовпу не буде найімовірніше
-
ksu
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 31.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 19:37
Nikstep начебто зняття з картки без комісії у будь-якому банку?
-
Marica
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 06.08.16
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 15:13
candidat написав:
Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?
Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?
Так за замовчуванням є смс на депозиті, тут так
-
Pavlenko Borys
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 08.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 15:14
Marica написав:Nikstep
начебто зняття з картки без комісії у будь-якому банку?
Тільки в касу там не йдіть (ну так про всяк випадок пишу)
-
Pavlenko Borys
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 08.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 гру, 2023 15:22
candidat написав:
Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?
Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?
по приложению другого банка лучше узнавать у конкретного другого банка, непонятно же какие там условия
-
Minnie Mouse
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 30.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1305
|916535
|
|
|1001
|550119
|
|
|800
|491952
|
|