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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:36

  Nikstep написав:
  AVolkov написав:
  candidat написав:Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?

Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?

Раніше були якісь послаблення при переказах moneysend і таким ож visa, телефонуйте в підтримку. Каса банкомат без коміса - ні?

Так и в супермаркете знаю можно снять без процента

внезапно 😳
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:50

Minnie Mouse Но я сам еще не пробовал
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:58

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Пийте хлопці
Самогон добрячий
Сама б пила та жити хочеться )))
NO PASARAN
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Повідомлень: 303
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  #<1 ... 20212223
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