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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:36
Nikstep написав: AVolkov написав: candidat написав:
Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?
Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?
Раніше були якісь послаблення при переказах moneysend і таким ож visa, телефонуйте в підтримку. Каса банкомат без коміса - ні?
Так и в супермаркете знаю можно снять без процента
внезапно 😳
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:50
Minnie Mouse Но я сам еще не пробовал
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:58
Пийте хлопці
Самогон добрячий
Сама б пила та жити хочеться )))
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:51
Не пойму, что происходит.
Говорят, что, например, Монобанк тянет деньги с депозитной карты в КИБе. Но Монобанка у меня нет. Попробовал тянуть ПУМБом и Глобусом, ничего не получилось, выдает какие-то ошибки. На горячее ПУМБа сказали, что перевод не прошел, т.к. в КИБе его не подтвердили.
Что за глюк? Как это Моно тянет, а другие не тянут? Или у КИБа на этот счёт какая-то персональная договоренность с Моно?
Как можно начать уже переводить деньги с карты КИБа через р2р? У меня это последняя карта, с которой ещё надо было ходить по банкоматам.
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