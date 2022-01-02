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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324>

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Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:36

  Nikstep написав:
  AVolkov написав:
  candidat написав:Подскажите, есть какие-то способы забрать проценты с депозитной карты р2р-переводом, не имея подключенного смс-информирования? Например, в других банках можно позвонить на горячую линию и там узнать код подтверждения перевода. В КИБе есть что-то подобное, чтоб обойтись без смс-информирования?

Кстати, правда, что данный перевод будет без комиссии, если только тянуть из приложения другого банка? Если из приложения КИБа толкать, то будет комиссия?

Раніше були якісь послаблення при переказах moneysend і таким ож visa, телефонуйте в підтримку. Каса банкомат без коміса - ні?

Так и в супермаркете знаю можно снять без процента

внезапно 😳
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:50

Minnie Mouse Но я сам еще не пробовал
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:58

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Пийте хлопці
Самогон добрячий
Сама б пила та жити хочеться )))
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:51

Не пойму, что происходит.
Говорят, что, например, Монобанк тянет деньги с депозитной карты в КИБе. Но Монобанка у меня нет. Попробовал тянуть ПУМБом и Глобусом, ничего не получилось, выдает какие-то ошибки. На горячее ПУМБа сказали, что перевод не прошел, т.к. в КИБе его не подтвердили.

Что за глюк? Как это Моно тянет, а другие не тянут? Или у КИБа на этот счёт какая-то персональная договоренность с Моно?

Как можно начать уже переводить деньги с карты КИБа через р2р? У меня это последняя карта, с которой ещё надо было ходить по банкоматам.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:27

Re: Комерційний Індустріальний Банк

интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:51

  Minnie Mouse написав:интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐

це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші
ksu
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:04

  ksu написав:
  Minnie Mouse написав:интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐

це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші

И это должен был быть новенький на форуме или тот кто уже не в первый раз прокручивает но как раз решил снова (и здесь зареган)
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:10

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Порахував що 30 осіб повинні виграти сертифікат на 1000 і 3 - станцію, от і думайте є тут така людина чи ні 🙂
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:47

Nikstep я ж по этому и спрашиваю ) нуууу мало ли
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:52

  ksu написав:
  Minnie Mouse написав:интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐

це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші

а! еще ж можно было просто карточкой расплатится, так что потенциально тьма народу приняла участие в этой лотерее
Minnie Mouse
 
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