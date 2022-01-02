|
|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 14:59
Minnie Mouse написав: ksu написав: Minnie Mouse написав:
интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐
це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші
а! еще ж можно было просто карточкой расплатится, так что потенциально тьма народу приняла участие в этой лотерее
Ті, хто мав депозит не факт, що використовували карту. Як я. Нові деп. - не знаю, КІБ дав там трохи менше відсотка, ніж був у них. Хоча отримати домашню станцію було б приємно. Зараз повернули ту історію, де тягнеш скретч-картку
-
AVolkov
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 25.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk
, ramaz
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1040
|559586
|
|
|1328
|923637
|
|
|204
|268194
|
|