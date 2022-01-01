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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Комерційний Індустріальний Банк 3.9 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 14:59

  Minnie Mouse написав:
  ksu написав:
  Minnie Mouse написав:интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐

це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші

а! еще ж можно было просто карточкой расплатится, так что потенциально тьма народу приняла участие в этой лотерее

Ті, хто мав депозит не факт, що використовували карту. Як я. Нові деп. - не знаю, КІБ дав там трохи менше відсотка, ніж був у них. Хоча отримати домашню станцію було б приємно. Зараз повернули ту історію, де тягнеш скретч-картку
AVolkov
 
Повідомлень: 29
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:53

AVolkov И скоко можно вытянуть сейчас??
Nikstep
 
Повідомлень: 31
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:11

  Nikstep написав:AVolkov И скоко можно вытянуть сейчас??

Теоретично до 18,25, по факту мабуть 17-17,5-18 якщо на півроку
AVolkov
 
Повідомлень: 29
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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