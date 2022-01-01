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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 14:59
Minnie Mouse написав: ksu написав: Minnie Mouse написав:
интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐
це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші
а! еще ж можно было просто карточкой расплатится, так что потенциально тьма народу приняла участие в этой лотерее
Ті, хто мав депозит не факт, що використовували карту. Як я. Нові деп. - не знаю, КІБ дав там трохи менше відсотка, ніж був у них. Хоча отримати домашню станцію було б приємно. Зараз повернули ту історію, де тягнеш скретч-картку
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AVolkov
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Додано: Нед 07 січ, 2024 14:53
AVolkov И скоко можно вытянуть сейчас??
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Nikstep
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Додано: Нед 07 січ, 2024 15:11
Nikstep написав:AVolkov
И скоко можно вытянуть сейчас??
Теоретично до 18,25, по факту мабуть 17-17,5-18 якщо на півроку
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AVolkov
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