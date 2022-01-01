Комерційний Індустріальний Банк

Додано: Вів 16 січ, 2024 09:25

Просветите по таким вопросам:

1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?



2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?

А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?



3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?



4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?

Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?

Нужен ли для этого биометрический паспорт?

Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?

Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?