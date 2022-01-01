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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 13:59
Minnie Mouse написав: ksu написав: Minnie Mouse написав:
интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐
це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші
а! еще ж можно было просто карточкой расплатится, так что потенциально тьма народу приняла участие в этой лотерее
Ті, хто мав депозит не факт, що використовували карту. Як я. Нові деп. - не знаю, КІБ дав там трохи менше відсотка, ніж був у них. Хоча отримати домашню станцію було б приємно. Зараз повернули ту історію, де тягнеш скретч-картку
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AVolkov
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Додано: Нед 07 січ, 2024 13:53
AVolkov И скоко можно вытянуть сейчас??
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Nikstep
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Додано: Нед 07 січ, 2024 14:11
Nikstep написав:AVolkov
И скоко можно вытянуть сейчас??
Теоретично до 18,25, по факту мабуть 17-17,5-18 якщо на півроку
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AVolkov
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Додано: Вів 16 січ, 2024 09:25
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:05
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:50
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:21
Vatsyk написав: sens написав:
😊Новинка😊
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Схоже , в додатку недоступно...
скретч картка в додатку? Як ви уявляєте собі?? Ось яке зло це онлайн обслуговування - кліенту все зелене це приват
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sens
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:01
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Колись в ТАС-і була виплата 2 рази на місяць. А тут креативніше (щопонеділка).
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:40
Nikstep написав:Minnie Mouse
Но я сам еще не пробовал
Принаймні приват і райф проходить хоч і однією оплатою, але процесінг бач ть скільки саме ви зняли, а скільки накупили. Коміс є, якщо він і так є на банкомати, зазвичай. Виняток бачив у укргазі на прощапксі таке зняття безкоштовне
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