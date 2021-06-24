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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:59

  Minnie Mouse написав:
  ksu написав:
  Minnie Mouse написав:интересно, есть тут везунчики по выигрышам? ) те, что были сертификаты и станции. там по ходу должно было выйти немало людей...🧐

це багато чого збігтися мало: і новий депо коли це відбувалося потрібно було відкрити та ще щоб пощастило при розіграші

а! еще ж можно было просто карточкой расплатится, так что потенциально тьма народу приняла участие в этой лотерее

Ті, хто мав депозит не факт, що використовували карту. Як я. Нові деп. - не знаю, КІБ дав там трохи менше відсотка, ніж був у них. Хоча отримати домашню станцію було б приємно. Зараз повернули ту історію, де тягнеш скретч-картку
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:53

AVolkov И скоко можно вытянуть сейчас??
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:11

  Nikstep написав:AVolkov И скоко можно вытянуть сейчас??

Теоретично до 18,25, по факту мабуть 17-17,5-18 якщо на півроку
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:25

Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?

2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?

3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?

4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:05

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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:50

  sens написав:😊Новинка😊

...


Схоже , в додатку недоступно...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:21

  Vatsyk написав:
  sens написав:😊Новинка😊

...


Схоже , в додатку недоступно...
скретч картка в додатку? Як ви уявляєте собі?? Ось яке зло це онлайн обслуговування - кліенту все зелене це приват
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:01

  sens написав:😊Новинка😊

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Колись в ТАС-і була виплата 2 рази на місяць. А тут креативніше (щопонеділка).
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:40

  Nikstep написав:Minnie Mouse Но я сам еще не пробовал

Принаймні приват і райф проходить хоч і однією оплатою, але процесінг бач ть скільки саме ви зняли, а скільки накупили. Коміс є, якщо він і так є на банкомати, зазвичай. Виняток бачив у укргазі на прощапксі таке зняття безкоштовне
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:54

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
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