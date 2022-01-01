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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:50

  sens написав:😊Новинка😊

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Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?
Nikstep
 
Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 14:52

  candidat написав:Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?

2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?

3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?

4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?

1 - скорее всего нет
последний вопрос - а как вы себе это представляете, карты пробиваются по фамилии и имени владельца всегда
Nikstep
 
Повідомлень: 33
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:38

  candidat написав:Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?

2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?

3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?

4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?

Тут би подзвонити на підтримку, бо багато технічних питаннь але щось сказати можу:

2) По логиці до 12 ночі, але краще уточнення у підтримки

4) Депо можна відкрити тільки якщо є власний рахунок

5) Паспорт для додатка не потрібен
AVolkov
 
Повідомлень: 30
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:51

  candidat написав:Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?

2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?

3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?

4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?

"Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?" да можно бесплатно счет открыть без карточки
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 39
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:52

AVolkov
я бы любые операции делала пораньше если так уж важно день в день закрыться, ну до 11 вечера максимум
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 39
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