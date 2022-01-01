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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:50
sens написав:
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Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?
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Nikstep
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:52
candidat написав:
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
1 - скорее всего нет
последний вопрос - а как вы себе это представляете, карты пробиваются по фамилии и имени владельца всегда
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Nikstep
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Додано: Чет 01 лют, 2024 15:38
candidat написав:
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
Тут би подзвонити на підтримку, бо багато технічних питаннь але щось сказати можу:
2) По логиці до 12 ночі, але краще уточнення у підтримки
4) Депо можна відкрити тільки якщо є власний рахунок
5) Паспорт для додатка не потрібен
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AVolkov
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Додано: Чет 01 лют, 2024 15:51
candidat написав:
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
"Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?" да можно бесплатно счет открыть без карточки
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Minnie Mouse
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Додано: Чет 01 лют, 2024 15:52
AVolkov
я бы любые операции делала пораньше если так уж важно день в день закрыться, ну до 11 вечера максимум
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Minnie Mouse
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