Комерційний Індустріальний Банк

Додано: Чет 01 лют, 2024 20:14

sens написав: Vatsyk написав: sens написав: 😊Новинка😊



... 😊Новинка😊...



Схоже , в додатку недоступно... Схоже , в додатку недоступно... скретч картка в додатку? Як ви уявляєте собі?? Ось яке зло це онлайн обслуговування - кліенту все зелене це приват скретч картка в додатку? Як ви уявляєте собі?? Ось яке зло це онлайн обслуговування - кліенту все зелене це приват

Так скретч-карта это же не обязательное условие (точно так же, как и по депозиту Максимальный доход, который открывается в приложении). Если клиент хочет, то тянет, не хочет - не тянет. Отдельный момент, что при изъявлении желания тянуть скретч-карту все остальные пункты программы лояльности не применяются. А если открывать в приложении, то скретч-карту, само собой, не сможешь тянуть, зато добавляют +0,5% за онлайн открытие.Кстати, есть такое подозрение, что скретч-карт с добавкой больше 0,5% стало в разы, если не на порядки меньше. Два года назад за один раз вытащили сразу две карты +0,75%, а сейчас говорят в отделении, что за полгода было всего четыре случая с +0,75% и один с +1.0%. Или, может, клиент пошел с "несчастливой" рукой.