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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2024 14:50
sens написав:
😊Новинка😊
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Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?
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Nikstep
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Додано: Чет 01 лют, 2024 14:52
candidat написав:
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
1 - скорее всего нет
последний вопрос - а как вы себе это представляете, карты пробиваются по фамилии и имени владельца всегда
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Nikstep
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Додано: Чет 01 лют, 2024 15:38
candidat написав:
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
Тут би подзвонити на підтримку, бо багато технічних питаннь але щось сказати можу:
2) По логиці до 12 ночі, але краще уточнення у підтримки
4) Депо можна відкрити тільки якщо є власний рахунок
5) Паспорт для додатка не потрібен
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AVolkov
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Додано: Чет 01 лют, 2024 15:51
candidat написав:
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
"Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?" да можно бесплатно счет открыть без карточки
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Minnie Mouse
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Додано: Чет 01 лют, 2024 15:52
AVolkov
я бы любые операции делала пораньше если так уж важно день в день закрыться, ну до 11 вечера максимум
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Minnie Mouse
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Додано: Чет 01 лют, 2024 20:14
sens написав: Vatsyk написав: sens написав:
😊Новинка😊
...
Схоже , в додатку недоступно...
скретч картка в додатку? Як ви уявляєте собі?? Ось яке зло це онлайн обслуговування - кліенту все зелене це приват
Так скретч-карта это же не обязательное условие (точно так же, как и по депозиту Максимальный доход, который открывается в приложении). Если клиент хочет, то тянет, не хочет - не тянет. Отдельный момент, что при изъявлении желания тянуть скретч-карту все остальные пункты программы лояльности не применяются. А если открывать в приложении, то скретч-карту, само собой, не сможешь тянуть, зато добавляют +0,5% за онлайн открытие.
Кстати, есть такое подозрение, что скретч-карт с добавкой больше 0,5% стало в разы, если не на порядки меньше. Два года назад за один раз вытащили сразу две карты +0,75%, а сейчас говорят в отделении, что за полгода было всего четыре случая с +0,75% и один с +1.0%. Или, может, клиент пошел с "несчастливой" рукой.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 20:19
По каким числам КИБ списывает плату за смс-информирование? Сейчас подключил, чтоб 3DS включился. До когда теперь надо отключить, чтоб плату за смс не успели списать?
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Додано: Чет 01 лют, 2024 20:27
candidat написав:
По каким числам КИБ списывает плату за смс-информирование? Сейчас подключил, чтоб 3DS включился. До когда теперь надо отключить, чтоб плату за смс не успели списать?
3д працює без смс,перевірено.
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tarasum
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Додано: Чет 01 лют, 2024 21:12
tarasum написав: candidat написав:
По каким числам КИБ списывает плату за смс-информирование? Сейчас подключил, чтоб 3DS включился. До когда теперь надо отключить, чтоб плату за смс не успели списать?
3д працює без смс,перевірено.
У меня все попытки перевода заканчивались провалом: ошибка обработки 3DS. На горячей линии сказали, что для подключения 3DS нужно включить смс-банкинг, а потом можно отключить. Вот я этим "подключить, затем отключить" и занимаюсь.
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candidat
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Додано: П'ят 02 лют, 2024 12:47
У меня все попытки перевода заканчивались провалом: ошибка обработки 3DS. На горячей линии сказали, что для подключения 3DS нужно включить смс-банкинг, а потом можно отключить. Вот я этим "подключить, затем отключить" и занимаюсь.
Яку операцію проводили? Тягнув на моно, з виключеною смс, без проблем провелося,смс прийшло на телефон, картка депозитна.
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tarasum
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