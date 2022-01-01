|
|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:04
Minnie Mouse написав:AVolkov
я бы любые операции делала пораньше если так уж важно день в день закрыться, ну до 11 вечера максимум
Та ще ж можуть бути накладки та відключення ж не дай, краще без поспіху такі речі робити, та за кілька годин точно
-
AVolkov
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 25.01.23
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:49
Nikstep написав: candidat написав:
Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
1 - скорее всего нет
последний вопрос - а как вы себе это представляете, карты пробиваются по фамилии и имени владельца всегда
перший пункт точно ні - в мене було таке
-
Pavlenko Borys
-
-
- Повідомлень: 26
- З нами з: 08.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|130
|109872
|
|
|811
|499365
|
П'ят 02 лют, 2024 14:13
sens
|
|1113
|399455
|
П'ят 02 лют, 2024 12:03
sens
|