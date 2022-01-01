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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

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Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:04

  Minnie Mouse написав:AVolkov
я бы любые операции делала пораньше если так уж важно день в день закрыться, ну до 11 вечера максимум

Та ще ж можуть бути накладки та відключення ж не дай, краще без поспіху такі речі робити, та за кілька годин точно
AVolkov
 
Повідомлень: 31
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:49

  Nikstep написав:
  candidat написав:Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?

2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?

3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?

4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?

1 - скорее всего нет
последний вопрос - а как вы себе это представляете, карты пробиваются по фамилии и имени владельца всегда

перший пункт точно ні - в мене було таке
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:24

Re: Комерційний Індустріальний Банк

тут ще такий момент, що тільки рахунок з картою можна буде поповнити з картки іншого банку, інакше доведеться їхати у відділення і ніяких переваг вирішення питань на телефоні не буде
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 27
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:56

Re: Комерційний Індустріальний Банк

На самом деле можно все это на сайте посмотреть, но мне ковыряться конечно же лень https://cib.com.ua/uk/private/page/inte ... cib-online
Nikstep
 
Повідомлень: 34
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:04

  Nikstep написав:На самом деле можно все это на сайте посмотреть, но мне ковыряться конечно же лень https://cib.com.ua/uk/private/page/inte ... cib-online

обычно ж люди спрашивают потому что просто не нашли информацию сами 🙂
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 40
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