Комерційний Індустріальний Банк

candidat написав:Просветите по таким вопросам: 1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?
2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день? А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?
3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?
4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка? Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение? Нужен ли для этого биометрический паспорт? Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит? Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?
1 - скорее всего нет последний вопрос - а как вы себе это представляете, карты пробиваются по фамилии и имени владельца всегда