RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:04

  Minnie Mouse написав:AVolkov
я бы любые операции делала пораньше если так уж важно день в день закрыться, ну до 11 вечера максимум

Та ще ж можуть бути накладки та відключення ж не дай, краще без поспіху такі речі робити, та за кілька годин точно
AVolkov
 
Повідомлень: 31
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 16:49

  Nikstep написав:
  candidat написав:Просветите по таким вопросам:
1. При пролонгации (не переоформлении) депозита можно срок действия менять?

2. Если оформлять депозит в приложении, до которого часа надо успеть, чтоб открылся и засчитались деньги день в день?
А отменить пролонгацию в приложении можно до полуночи в предпоследний день или до конца рабочего дня?

3. Депозиты и прочие счета привязаны к конкретному отделению, или можно идти переоформлять в любое?

4. Есть ли возможность дистанционно открыть депозит человеку, который не был клиентом банка?
Если скачать приложение, можно зарегистрироваться, не посещая отделение?
Нужен ли для этого биометрический паспорт?
Есть ли какой-то бесплатный счёт, который можно открыть в приложении, чтоб загнать туда деньги под депозит, и уже оттуда открыть депозит?
Есть ли возможность при открытии депозита указать в качестве источника средств для депозита карту другого клиента КИБ? Карту другого банка?

1 - скорее всего нет
последний вопрос - а как вы себе это представляете, карты пробиваются по фамилии и имени владельца всегда

перший пункт точно ні - в мене було таке
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 28
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:24

Re: Комерційний Індустріальний Банк

тут ще такий момент, що тільки рахунок з картою можна буде поповнити з картки іншого банку, інакше доведеться їхати у відділення і ніяких переваг вирішення питань на телефоні не буде
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 28
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 17:56

Re: Комерційний Індустріальний Банк

На самом деле можно все это на сайте посмотреть, но мне ковыряться конечно же лень https://cib.com.ua/uk/private/page/inte ... cib-online
Nikstep
 
Повідомлень: 34
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 18:04

  Nikstep написав:На самом деле можно все это на сайте посмотреть, но мне ковыряться конечно же лень https://cib.com.ua/uk/private/page/inte ... cib-online

обычно ж люди спрашивают потому что просто не нашли информацию сами 🙂
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 40
З нами з: 30.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:38

не є клієнтом банку. але прийшло смс (!?) про супер новий бомбезний продукт -
депозит із відсотками щотижня...
лінка веде сюди

https://cib.com.ua/uk/about/news/shchas ... -cominbank
greenozon
 
Повідомлень: 16092
З нами з: 01.06.14
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:00

Re: Комерційний Індустріальний Банк

підкажіть пліз , якщо з Сенсу СЕПом відправити на свій поточний рахунок , чи не зніме Ком ИН комісію при зарахуванні ?
lincoln2
 
Повідомлень: 816
З нами з: 05.02.11
Подякував: 182 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:51

Штраф

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16199
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:07

  sens написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-lyutomu-zastosuvav-do-troh-bankiv-ta-trinadtsyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva

ні штраф а "письмове застереження" ж, я б за таке не турбувалася
ksu
 
Повідомлень: 33
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:08

  sens написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-lyutomu-zastosuvav-do-troh-bankiv-ta-trinadtsyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva

Напевно, на якийсь запит не дуже вчасно відповіли. чиновникам тупо зайнятися нема чим
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 28
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 113, 114, 115
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1143 587935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 15:20
Alpha1251
ПроКредит Банк 1 ... 40, 41, 42
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
415 189438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 11:26
sens
Банк Український Капітал 1 ... 15, 16, 17
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
160 116366
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 бер, 2024 17:40
VLADPn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.