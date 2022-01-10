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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:11

  Nikstep написав:
  sens написав:😊Новинка😊

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Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?

ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок
ksu
 
Повідомлень: 33
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:31

  ksu написав:
  Nikstep написав:
  sens написав:😊Новинка😊

Отримуйте відсотки *щотижня, щопонеділка*
Частіше ніж заробітну плату 😉

👉 *Ставка до 16% річних* + гарантований бонус 0,5%-2% 🎁
👉 Від 1 000,00 грн
👉 Від 3 міс до 40 міс

☎️ 0800501200

Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?

ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок

Так а в чем прикол?
Nikstep
 
Повідомлень: 35
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 24252627
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