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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:11
Nikstep написав: sens написав:
😊Новинка😊
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Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?
ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок
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ksu
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- Подякували: 0 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:31
ksu написав: Nikstep написав: sens написав:
😊Новинка😊
Отримуйте відсотки *щотижня, щопонеділка*
Частіше ніж заробітну плату 😉
👉 *Ставка до 16% річних* + гарантований бонус 0,5%-2% 🎁
👉 Від 1 000,00 грн
👉 Від 3 міс до 40 міс
☎️ 0800501200
Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?
ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок
Так а в чем прикол?
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Nikstep
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Додано: Вів 19 бер, 2024 00:32
Nikstep Базовий відсоток як порахувати, то виходить менший.. Але забирати те, що накапало можна щотижня
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AVolkov
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Додано: Вів 19 бер, 2024 00:34
Це все про один депозит якщо що
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AVolkov
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Додано: Вів 19 бер, 2024 00:38
candidat Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке
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AVolkov
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Пон 18 бер, 2024 11:26
sens
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