RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 3.8 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:11

  Nikstep написав:
  sens написав:😊Новинка😊

Отримуйте відсотки *щотижня, щопонеділка*
Частіше ніж заробітну плату 😉

👉 *Ставка до 16% річних* + гарантований бонус 0,5%-2% 🎁
👉 Від 1 000,00 грн
👉 Від 3 міс до 40 міс

☎️ 0800501200

Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?

ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок
ksu
 
Повідомлень: 33
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:31

  ksu написав:
  Nikstep написав:
  sens написав:😊Новинка😊

Отримуйте відсотки *щотижня, щопонеділка*
Частіше ніж заробітну плату 😉

👉 *Ставка до 16% річних* + гарантований бонус 0,5%-2% 🎁
👉 Від 1 000,00 грн
👉 Від 3 міс до 40 міс

☎️ 0800501200

Это вы сейчас про этот депозит где бонус нужно вытягивать? Или какой-то еще?

ні, це відносно новий депозит там і витягувати і забирати % у понеділок

Так а в чем прикол?
Nikstep
 
Повідомлень: 36
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 00:32

Nikstep Базовий відсоток як порахувати, то виходить менший.. Але забирати те, що накапало можна щотижня
AVolkov
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 00:34

  greenozon написав:не є клієнтом банку. але прийшло смс (!?) про супер новий бомбезний продукт -
депозит із відсотками щотижня...
лінка веде сюди

https://cib.com.ua/uk/about/news/shchas ... -cominbank

Це все про один депозит якщо що
AVolkov
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 00:38

candidat Так що там забереться по лояльності? Піввідсотка які капнуть якщо вирішиш продовжити? Ну таке
AVolkov
 
Повідомлень: 34
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 16:24

  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити кредитну картку з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

Раньше вообще вопрос было, сейчас не знаю но вряд ли сразу дадут 20К
Nikstep
 
Повідомлень: 36
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 120, 121, 122
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
1213 415464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2024 15:17
greenozon
Банк Український Капітал 1 ... 15, 16, 17
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
164 117165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2024 08:48
greenozon
Банк Глобус 1 ... 113, 114, 115
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1145 588867
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 15:28
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.