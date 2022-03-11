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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 03:53

КомІнвестБанк

Заканчивается грн депо, в Киеве. Ещё несколько дней назад в КЦ говорили, что деньги будут вас ждать, пока мы не работаем и дистанционно вопрос не решить.
Какая сейчас ситуация?
Готов перебросить на пополнение другого депо в этом банке, но дистанционных сервисов у них нет.

КомІнвестБанк — український банк з головним офісом в Ужгороді. Заснований у 1992 році.

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КомІнвестБанк
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 08:11

la9

кеди, каса

ліміт 100000 грн в день згідно постанови НБУ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 15:20

  greenozon написав:la9

кеди, каса

ліміт 100000 грн в день згідно постанови НБУ

Отделение не работает - Кеды отставить
sens
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Повідомлень: 12786
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 23:00

  greenozon написав:la9

кеди, каса

ліміт 100000 грн в день згідно постанови НБУ

Вы явно не в Киеве
la9
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 02.07.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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