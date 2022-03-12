Какая сейчас ситуация?
Готов перебросить на пополнение другого депо в этом банке, но дистанционных сервисов у них нет.
Інформаційна картка банку
Архів теми
КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 бер, 2022 03:53
КомІнвестБанк
Заканчивается грн депо, в Киеве. Ещё несколько дней назад в КЦ говорили, что деньги будут вас ждать, пока мы не работаем и дистанционно вопрос не решить.
Какая сейчас ситуация?
Готов перебросить на пополнение другого депо в этом банке, но дистанционных сервисов у них нет.
Інформаційна картка банку
Архів теми
КомІнвестБанк
Додано: Сер 09 бер, 2022 15:20
Додано: Сер 09 бер, 2022 23:00
Додано: Суб 12 бер, 2022 11:00
Депо
Доброго здоровья коллега, у меня тоже заканчивается, я так понимаю в банк звонить бесполезно или у вас уже есть какие-то новости
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