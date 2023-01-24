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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 чер, 2022 20:04
Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
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Investor_K
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Додано: Чет 23 чер, 2022 22:08
Investor_K написав:
Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
там же пятилетние под сучасный процент лежат
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cohan
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 04:14
cohan написав: Investor_K написав:
Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
там же пятилетние под сучасный процент лежат
Причем с пополнением. Хотелось на более короткий срок
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Investor_K
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Додано: Вів 24 січ, 2023 01:21
Доброго дня! А тут є представник банку чи хто підкаже. В Дніпрі тимчасово закрили відділення а як забрати валютний депо не сказали...... Хто що знає які варанти???
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ihorsic
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