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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 20:04

Re: КомІнвестБанк

Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 22:08

  Investor_K написав:Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?

там же пятилетние под сучасный процент лежат
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 04:14

  cohan написав:
  Investor_K написав:Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?

там же пятилетние под сучасный процент лежат

Причем с пополнением. Хотелось на более короткий срок
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 01:21

Re: КомІнвестБанк

Доброго дня! А тут є представник банку чи хто підкаже. В Дніпрі тимчасово закрили відділення а як забрати валютний депо не сказали...... Хто що знає які варанти???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:21

  ihorsic написав:Доброго дня! А тут є представник банку чи хто підкаже. В Дніпрі тимчасово закрили відділення а як забрати валютний депо не сказали...... Хто що знає які варанти???

Позвонить по тел.банка в Ужгород,вам скинут образец заявы на вайбер,заполняете заяву,фото паспорта и реквизиты банка,куда вам перевести валюту,отправляете все вайбером обратно и дня через три получаете.
Со стороны коминвеста комиса за перевод нет. Может быть комис входящий по тарифам,выбирайте банк.Реквизиты банка внутренние,без Морган стенли и комерцбанка.
THB
 
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