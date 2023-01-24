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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 чер, 2022 20:04
Re: КомІнвестБанк
Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
Додано: Чет 23 чер, 2022 22:08
Додано: П'ят 24 чер, 2022 04:14
Додано: Вів 24 січ, 2023 01:21
Re: КомІнвестБанк
Доброго дня! А тут є представник банку чи хто підкаже. В Дніпрі тимчасово закрили відділення а як забрати валютний депо не сказали...... Хто що знає які варанти???
Додано: Вів 24 січ, 2023 09:21
Позвонить по тел.банка в Ужгород,вам скинут образец заявы на вайбер,заполняете заяву,фото паспорта и реквизиты банка,куда вам перевести валюту,отправляете все вайбером обратно и дня через три получаете.
Со стороны коминвеста комиса за перевод нет. Может быть комис входящий по тарифам,выбирайте банк.Реквизиты счета банка получателя внутренние,без Морган стенли и комерцбанка.
Додано: Сер 25 січ, 2023 00:37
Это что они не свифт-перевод делают?
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