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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 чер, 2022 20:04
Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
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Investor_K
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Додано: Чет 23 чер, 2022 22:08
Investor_K написав:
Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
там же пятилетние под сучасный процент лежат
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cohan
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 04:14
cohan написав: Investor_K написав:
Банк збирається осучаснювати ставки по депозитам?
там же пятилетние под сучасный процент лежат
Причем с пополнением. Хотелось на более короткий срок
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Investor_K
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Додано: Вів 24 січ, 2023 01:21
Доброго дня! А тут є представник банку чи хто підкаже. В Дніпрі тимчасово закрили відділення а як забрати валютний депо не сказали...... Хто що знає які варанти???
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ihorsic
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Додано: Вів 24 січ, 2023 09:21
ihorsic написав:
Доброго дня! А тут є представник банку чи хто підкаже. В Дніпрі тимчасово закрили відділення а як забрати валютний депо не сказали...... Хто що знає які варанти???
Позвонить по тел.банка в Ужгород,вам скинут образец заявы на вайбер,заполняете заяву,фото паспорта и реквизиты банка,куда вам перевести валюту,отправляете все вайбером обратно и дня через три получаете.
Со стороны коминвеста комиса за перевод нет. Может быть комис входящий по тарифам,выбирайте банк.Реквизиты счета банка получателя внутренние,без Морган стенли и комерцбанка.
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THB
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Додано: Сер 25 січ, 2023 00:37
THB написав: ihorsic написав:
Доброго дня! А тут є представник банку чи хто підкаже. В Дніпрі тимчасово закрили відділення а як забрати валютний депо не сказали...... Хто що знає які варанти???
Позвонить по тел.банка в Ужгород,вам скинут образец заявы на вайбер,заполняете заяву,фото паспорта и реквизиты банка,куда вам перевести валюту,отправляете все вайбером обратно и дня через три получаете.
Со стороны коминвеста комиса за перевод нет. Может быть комис входящий по тарифам,выбирайте банк.Реквизиты счета банка получателя внутренние,без Морган стенли и комерцбанка.
Это что они не свифт-перевод делают?
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demichh
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Додано: Сер 25 січ, 2023 06:09
В Киеве также сворачиваются. Отделение на Леси Украинки не работает. И даже банкомат исчез.
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Investor_K
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Додано: Сер 25 січ, 2023 06:12
Investor_K написав:
В Киеве также сворачиваются. Отделение на Леси Украинки не работает. И даже банкомат исчез.
Хіба це відділення ще не під час локдауну закрилось
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sens
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Додано: Сер 25 січ, 2023 06:14
sens написав: Investor_K написав:
В Киеве также сворачиваются. Отделение на Леси Украинки не работает. И даже банкомат исчез.
Хіба це відділення ще не під час локдауну закрилось
Воно закривалось і знову відкривалось. І з банкомату можно було хоча б щось зняти інтелігентній людині. А хараз, схоже, все.
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Investor_K
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Додано: Сер 25 січ, 2023 06:16
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
В Киеве также сворачиваются. Отделение на Леси Украинки не работает. И даже банкомат исчез.
Хіба це відділення ще не під час локдауну закрилось
Воно закривалось і знову відкривалось. І з банкомату можно було хоча б щось зняти інтелігентній людині. А хараз, схоже, все.
Інше на авто дуже близько
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sens
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