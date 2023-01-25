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Обслуговування в українських
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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 06:18

Re: КомІнвестБанк

На Голосієво?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8376
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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  #<123
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